In Anbetracht der fortgeschrittenen Drucke der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte ist das Open Interest am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 25,6K Kontrakte. Das Handelsvolumen stieg dagegen zum dritten Mal in Folge, jetzt um mehr als 271.000 Kontrakte. Erdgas trifft auf leichte Unterstützung bei $7,85 Die Erdgaspreise ...

