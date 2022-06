In den letzten Jahren ist Indien aufgrund seiner atemberaubenden Landschaften zu einem beliebten Tourismusziel geworden. Außer Abenteuerreisen und Kulturtouren ist der Wellness-Tourismus in Indien zu einem signifikanten und rasch wachsenden Tourismussegment aufgestiegen.

Indian Immigration Services suggests India as an ideal destination for wellness tourism (Graphic: Business Wire)

Wachstum des Wellness-Tourismus in Indien

Im Jahr 2020 rangierte Indien an zwölfter Stelle der 20 größten Wellness-Tourismusmärkte weltweit mit mehr als 48,2 Millionen Wellness-Reisen. Aufgrund dieses großen Reiseinteresses bietet Indien eine Vielzahl an Wellness-Rückzugsräumen und Resorts für Touristen sowie günstige Bedingungen zur Ausstellung von Tourismusvisa.

Nicht jedem Reisenden sind die Unterschiede zwischen Wellness-Tourismus und Medizintourismus bewusst. Als Medizintourismus gelten Reisen für spezifische medizinische Behandlungen, wohingegen der Wellness-Tourismus auf den Erhalt oder die Verbesserung des Wohlbefindens der Reisenden abzielt.

Darüber hinaus entscheiden sich immer mehr Menschen für Gesundheits- und Wellness-Tourismus in Indien, um neue Energien zu schöpfen und sich nach der Pandemie zu erholen.

Lauren Jane, eine amerikanische Reisende, die einen Wellness-Urlaub in Ananda im Himalayas Resort (Indien) gebucht hatte, berichtet: "Die Aktivitäten hier helfen mir, wieder in Balance zu kommen und Stress nach der Pandemie abzubauen, wobei die gesundheitsbewusste organische Küche meine Gesundheit im Laufe der Reise fördert. Ich werde wiederkommen, um weitere Wellness-Reiseziele in Indien zu erleben."

Typische Formen des Wellness-Tourismus in Indien und notwendige Reisedokumente

Indien fördert den Wellness-Tourismus in drei wichtigen Sektoren: Meditation, Yoga und Massagebehandlungen.

Eine der populärsten Aktivitäten bei einem Wellness-Trip in Indien ist die Meditation. Reisende können an Meditationsaktivitäten in natürlicher Vegetations-, Wasser- und Wolkenumgebung teilnehmen. Meditation hilft Touristen, ihren Körpern frische Energien zuzuführen und Momente der Entspannung ihrer Seelen zu genießen.

Bekannt als die Geburtsstätte des Yoga fördert Indien den Bau von Wellness-Rückzugsräumen, die für Yoga-Praktiken geeignet sind. Die Mehrzahl der Rückzugsorte ist naturnah angesiedelt, umgeben von üppigen grünen Wäldern, und bietet den Touristen ruhige Räume für die Ausübung von Yoga.

Die ayurvedische Massage ist in vielen Wellness-Rückzugsräumen in Indien einzigartig. Sie sorgt für Entspannung und ein wohltuendes Erlebnis für Touristen. Diese Massagebehandlung verwendet Öle, Kräuter und natürliche Produkte, um Touristen zu unterstützen, ihren emotionalen Stress abzubauen und ihren Geist und ihre Seele zu verjüngen.

"Reisende benötigen lediglich einen gültigen Reisepass, um ein indisches Visum zu beantragen", so Frau Kim, Relationship Manager bei Indian Immigration Services.

Nützliche Tipps der Experten von Indian Immigration Services

Für eine entspannende Reise nach Indien sollten Reisende im Vorfeld ein Visum beantragen. "Bei der Suche nach einem verlässlichen Partner für die Ausstellung eines E-Visums sollten Reisende auf eine Reihe von Kriterien achten, darunter Gebühren, Bearbeitungszeit und Seriösität der Mitarbeiter", fügt Frau Kim hinzu.

Anstelle die Botschaft aufzusuchen, um dort ein Visum für Indien zu beantragen, können Auslandsreisende ein E-Visum auf der Website von Indian Immigration Services beantragen. Als Antragsteller müssen Reisende die Visum-Anforderungen erfüllen, um ein indisches E-Visum für Touristen zu erhalten.

India Immigration Services erleichtert es Reisenden, ein Visum für Indien online gegen angemessenen E-Visa-Gebühren zu beantragenWir haben bereits mehr als 25.000 Kunden weltweit dabei unterstützt, ein E-Visum für Indienreisen auszustellenZusätzlich bieten wir eine Reiseversicherung an, die die Kosten einer medizinischen Behandlung während der Reise abdeckt.

Reisende müssen kein kompliziertes Verfahren mehr in Kauf nehmen, um ein Visum für die Einreise nach Indien zu erhalten stattdessen können sie dank India Immigration Services eine unvergessliche Wellness-Reise in dieses faszinierende Land erwarten.

