Im Hickhack um die Twitter-Übernahme durch Elon Musk lenkt der Social-Media-Dienst jetzt offenbar ein: Der Milliardär soll Zugriff auf interne Daten erhalten. Elon Musk will Twitter kaufen, dann will er doch nicht. Derzeit liegt die Übernahme auf Eis. Der Grund: Der Milliardär will wissen, wie viele Bots es bei Twitter gibt. Damit sind Computerprogramme gemeint, die mittels Algorithmen mit Nutzer:innen interagieren und dabei vortäuschen, echte Menschen zu sein. Im Klartext: Er will wissen, wie viele Fake-Konten bei Twitter im Umlauf sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...