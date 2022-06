Nach einer langen Durststrecke sind China-Aktien wieder gefragt bei den Anlegern. So hat sich der Kurs des Suchmaschinenbetreibers Baidu seit den Tiefs im März und Mai um rund 50 Prozent erholt. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein, denn Baidu hat ein neues starkes Kaufsignal geliefert.Bereits am Dienstag war den ADRs in den USA der Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie gelungen. Dieses starke Kaufsignal konnte nun am Vorabend bestätigt und neues Potenzial eröffnet werden. Eine kleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...