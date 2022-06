Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Gold gelingt es weiter nicht, die Marke von 1.860/1.865 Dollar nachhaltig aus dem Markt zu nehmen. Auch bei Silber sieht es nicht besser aus. Hier hat sich der Bereich rund um 22,60 Dollar als hartnäckiger Widerstand herauskristallisiert. "Wenn man es positiv sehen will: Auch die Bären haben aktuell nichts zu bieten", sagt Markus Bußler. Bei den Goldaktien selbst ist dafür etwas mehr Bewegung im Spiel. Gold Fields hat angekündigt, Yamana Gold übernehmen zu wollen. Damit würde der viertgrößte Goldproduzent weltweit entstehen. Die Übernahme soll in Aktien bezahlt werden. Doch der rechnerische Aufpreis ist deutlich geschrumpft, als nach Bekanntgabe der Übernahme die Gold Fields-Aktie deutlich eingebrochen war. "Das ist etwas, was wir häufig sehen. Hier handeln einige Trader den rechnerischen Spread zwischen den beiden Aktien", sagt Markus Bußler. Der Deal selbst soll Synergien von rund 40 Millionen Dollar pro Jahr generieren. Das dürfte aber vor allem die Verwaltung betreffen. Einen riesigen Deal hat Sierra Madre eingefädelt. CEO Alex Langer hat es geschafft, eine ehemals produzierende Mine von First Majestic Silver zu kaufen: La Guitarra. Für First Majestic selbst war die Mine zu klein und man hätte in die Exploration investieren müssen. Deshalb liegt das Projekt seit einigen Jahren still, wurde aber von First Majestic in einwandfreien Zustand gehalten. Der Kauf wird nun von der TSX geprüft. "Das dürfte sich in die Länge ziehen. Ich gehe von einigen Wochen aus", sagt Markus Bußler. Ein Monsterbohrloch meldet Lion One Metals. Der Konzern traf auf seinem Tuvatu-Goldprojekt auf Fiji insgesamt rund 20,8 Gramm über 75 Meter. Die Aktie schoss daraufhin in die Höhe, notiert aber noch immer unter dem Allzeithoch aus dem Sommer 2020. "Hier sieht man schön, wie das Sentiment bisweilen stärker für die Kurse verantwortlich ist, als so manches Bohrergebnis." Weitere Themen in der Sendung sind Lithium- und Uranaktien. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Sierra Madre, Lion One Metals. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf