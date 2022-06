Hannover (ots) -Die A&M Unternehmerberatung GmbH mit Sitz in Hannover eröffnet zum 1. Juni eine neue Firmenzentrale, die sich ebenfalls in Hannover befindet. Während das bisherige Büro in der Kurt-Schumacher-Straße 34 ist, siedelt sich der neue Sitz im Großen Kolonnenweg 18A an. Die neuen Arbeitsräume bieten ausreichend Platz und eine moderne Ausstattung für neue Mitarbeiter.Geschäftsführer Marvin Flenche: "Wir wachsen und expandieren im Moment stark. So war der Umzug in eine größere und modernere Firmenzentrale folgerichtig unser nächster Schritt. Mit unserem neuen Sitz im Großen Kolonnenweg verfügen wir über ausreichend Platz, um unser Team zu erweitern und unseren Mitarbeitern viel Raum für Kreativität und Ideen zu bieten."Im neuen Open Space Büro mit einer Größe von 1.000 Quadratmetern finden neben zahlreichen Arbeitsplätzen auch Bereiche für den Empfang von Kunden Platz. Die A&M Unternehmerberatung möchte ihr aktuell 33 Mitarbeiter starkes Team zeitnah um motiviertes Personal erweitern. Besonders für Stellen im Vertrieb, Marketing, IT und Backoffice wird Verstärkung gesucht."Mit unserer neuen Firmenzentrale eröffnen sich uns weitere Möglichkeiten: Wir möchten künftig Unternehmen in der gesamten DACH-Region bei der Gewinnung von qualifizierten Fachkräften und Kunden unterstützen. Gleichzeitig wollen wir unserem Status als attraktiver Arbeitgeber in Hannover Ausdruck verleihen und zu diesem Zweck all unseren Mitarbeitern eine lockere Atmosphäre sowie modern ausgestattete Arbeitsplätze bieten", verrät Geschäftsführer Marvin Flenche.Über A&M Unternehmerberatung:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert und ermöglicht Unternehmen mithilfe von Onlinemarketing Planbarkeit und Wachstum durch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationen über: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: A&M Unternehmerberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157452/5243476