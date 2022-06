Die US-Börsen schlossen am Mittwoch nach einem wechselhaften Handel im Minus. Befürchtungen, dass die Fed im Rahmen der Inflationsbekämpfung eine Rezession in Kauf nimmt, dominierten den Markt. Auch die nach unten korrigierte OECD-Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft dämpfte die Stimmung. Der Dow Jones sank um 0,81 % auf 32.910 Punkte, während der S&P 500 um 1,08 % auf 4.115 Punkte nachgab. Der Nasdaq 100 tendierte 0,76 % schwächer und schloss bei 12.615 Punkten. An den deutschen Börsen richten sich heute die Blicke auf die anstehende Ratssitzung der EZB. Die Notenbank wird wahrscheinlich die Weichen für eine Zinserhöhung im Juli stellen. Es wäre die erste Zinsanhebung der EZB seit elf Jahren. Heute könnten die Notenbanker bereits das Ende des Anleihekaufprogramm verkünden. Bei den Einzelwerten steht DWS im Blickpunkt. Die Fondsgesellschaft, die wegen "Greenwashing"-Vorwürfen unter Druck geraten ist, hält heute ihre Hauptversammlung ab. Der Dax schloss sich den schwachen US-Vorgaben an und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,56 % bei 14.364 Punkten.

