Stuttgart (ots) -- Geschäfte, Innenstadt und Hauptbahnhof fußläufig erreichbar- Nachhaltiger parken durch papierlose LösungDie APCOA-Tochter Park & Control baut ihr schrankenloses Parkangebot aus. Neu hinzugekommen ist gerade ein Standort in Erlangen, den der Parkraumbewirtschafter mit der sogenannten Automatic Number Plate Recognition (ANPR), kurz Kennzeichenerkennung, ausgestattet hat. Diese ersetzt dort nun ein Ticket und macht damit nicht nur das Parken einfacher, sondern spart auch Papier.Der gerade umgerüstete Standort mit 474 Stellplätzen befindet sich im Herzen der mittelfränkischen Universitätsstadt (Westliche Stadtmauerstr. 27, 91054 Erlangen) in unmittelbarer Nähe zu mehreren Geschäften wie einer Kaufland-Filiale und dem Veranstaltungszentrum E-Werk. Auch der Hauptbahnhof und die Innenstadt sind fußläufig erreichbar.90 Minuten gebührenfrei parkenFür Kund:innen der angrenzenden Geschäfte ist das Parken 90 Minuten lang kostenlos, danach ist eine Gebühr fällig. Um diese zu begleichen, brauchen die Nutzer:innen nur an einem der beiden Kassenautomaten ihr Kennzeichen einzugeben. Dieses erfasst eine hochauflösende Kamera bei der Ein- und Ausfahrt mittels optischer Zeichenerkennung. Eine entsprechende Textdatei wird mit Datum und Ankunftszeit sicher an das System übermittelt, das den Parkvorgang startet und beendet. Dadurch sind auf dem Parkplatz weder Tickets noch Schranken nötig."Mit der Kennzeichenerkennung machen wir das Parken einfacher und nachhaltiger", sagt Andreas Holzhauer, Geschäftsführer bei Park & Control. "Die Technologie kommt bereits an mehr als 100 der insgesamt über 1.000 von Park & Control in Deutschland bewirtschafteten Parkplätze zum Einsatz. Weitere Standorte werden folgen."Höchstmaß an Datenschutz gewährleistetBei der Nutzung der Kennzeichenerkennung legen APCOA und Park & Control viel Wert auf Datenschutz. Deshalb findet keine permanente Videoaufzeichnung statt. Stattdessen erstellt die Kamera nur Übersichtsbilder, wenn das Fahrzeug an der Ein- und Ausfahrt mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erkannt wird, und erfasst dabei auch das Kennzeichen. Dieses wird gemeinsam mit dem Bild verschlüsselt via HTTPS-Protokoll an das APCOA-Backend gesendet. Gespeichert werden die Daten auf Servern, die sich ausschließlich in der Europäischen Union befinden.Die Parkdauer wird bei der Eingabe des Kennzeichens am Kassenautomaten ermittelt. Anschließend haben Kund:innen zehn Minuten Zeit, um den Parkplatz zu verlassen. Beim Ausfahren scannt die Kamera das Fahrzeug ein zweites Mal. Erneut wird ein Übersichtsbild erstellt und zusammen mit dem Kennzeichen an das Backend geschickt. Wenn Nutzer:innen die Gebühr nicht bezahlen oder die zehn Minuten überschritten haben, wird der Fall via Secure File Transfer Protocol (SFTP) an einen Inkassopartner übergeben. Wenn kein Verstoß vorliegt, werden die Bilder unmittelbar nach der Ausfahrt gelöscht und der Kennzeichentext unwiederbringlich anonymisiert.