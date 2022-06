Zinserhöhung nein, Signale ja - so lautet der allgemeine Konsens zu den Ergebnissen der Sitzung der Europäischen Zentralbank, die am Nachmittag auf einer Pressekonferenz verkündet werden. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung und würde sicherlich für turbulente, drei letzte Handelsstunden an der Frankfurter Börse sorgen. Bewegung an der Börse ist aber in jedem Fall garantiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...