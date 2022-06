Berlin (ots) -



Wer die Schule gemeinsam im Tandem mit einem Kollegen oder einer Kollegin weiterentwickeln möchte, kann sich jetzt für ein Förderangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben. Das bundesweite Programm TaLea - Tandem Leadership for Learning richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen, die gerade Führungsverantwortung übernommen haben oder dies bald anstreben. Ziel ist es, dass die Tandempartner zu bestmöglichen Bildungserfolgen der Schülerinnen und Schülern beitragen können. Dafür bauen sie im Laufe eines Schuljahres ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Haltung in Bezug auf Leadership und Management anhand eines konkreten Projekts an ihren Schulen aus. Das Programm besteht unter anderem aus Wochenendworkshops, Webtalks und individuellen Coaching-Stunden. Bewerbungsschluss ist am 30. Juni 2022. Durchgeführt wird TaLea in Kooperation mit der Dieter Schwarz Stiftung. Alle Informationen gibt es unter www.sdw.org/talea.



