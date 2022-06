Mark Ainsworth (Schroders): Wann kann China seine Null-Covid-Strategie lockern?

01.06.2022 - Ein Großteil der Welt hat die Covid-19-Beschränkungen nach der Omikron-Welle im Winter weitgehend gelockert. China ist jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme. Großstädte, darunter Schanghai, unterliegen in diesem Frühjahr bereits seit mehreren Wochen einer strengen Abschottung.

Dies hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, da der Verbrauch in und die Produktion aus China schwach waren. Die Lockdowns tragen auch zu Verzögerungen bei Auslieferungen bei, was die Logistikkosten und Vorlaufzeiten in die Höhe treibt.

Wann kann China also die Beschränkungen hinter sich lassen? Leider dürfte das viel länger dauern, als viele annehmen.

Zunächst ist zu betonen, dass die Effektivität der in China hergestellten Seren nicht das Problem ist. Wir wissen bereits, dass auch die führenden westlichen Impfstoffe die Übertragung des Virus nicht verhindern: Die Anzahl der Covid-19-Infektionen bleibt trotz Massenimpfung in Westeuropa und den USA erhöht. Unterdessen schützen die Seren gut vor schwerer Krankheit und Tod.

Daten einer Studie der Universität Hongkong deuten darauf hin, dass drei Dosen von Sinovac, einem der am häufigsten verwendeten chinesischen Impfstoffe, genauso wirksam sind wie die mRNA-Impfstoffe (Pfizer/BioNTech, Moderna), die im Westen weit verbreitet sind.

Wir haben jedoch im Westen gesehen, dass selbst zwei Dosen der modernsten Impfstoffe nicht ausreichten, um einen ausreichenden Schutz gegen Omikron zu bieten, insbesondere für ältere Menschen. Daher waren Auffrischungsimpfungen erforderlich, und einigen schutzbedürftigen Personen werden noch weitere Booster-Dosen angeboten.

Chinas Problem ist, dass große Teile der älteren Bevölkerung entweder gar nicht oder unzureichend geimpft sind.

Daten nach Altersgruppen sind schwer zu beschaffen, aber die folgende Tabelle liefert Aufschlüsse, die auf den neuesten uns zur Verfügung stehenden Quellen basieren.

Sie zeigt, dass das Impftempo bei den über 60-Jährigen sehr langsam war. Auf Basis der aktuellen Trends wird dieses Jahr zu keinem Zeitpunkt und unter Umständen sogar nicht vor 2024 damit zu rechnen sein, dass 95 % der über 60-Jährigen vollständig geimpft sind.

Ebenfalls offensichtlich wird bei diesen Daten, dass in etwa 17,5 Millionen der über 80-Jährigen überhaupt nicht geimpft sind ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Wann kann China seine Null-Covid-Strategie lockern?".

