Der italienische Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Roberto Cingolani, geht davon aus, dass in diesem Jahr in Italien Erneuerbaren-Anlagen mit rund 5,1 Gigawatt Leistung ans Netz angeschlossen werden. Dieses beeindruckende Wachstum dürfte durch günstigere Genehmigungsverfahren ausgelöst werden. Davon profitiert auch KGAL und plant 3 Photovoltaik-Kraftwerke mit rund 380 Megawatt bis 2024 zu realisieren.In Italien werden in diesem Jahr voraussichtlich rund 5,1 Gigawatt Erneuerbaren-Anlagen neu installieren, wie die italienische Presseagentur "Ansa" unter Berufung auf neue Zahlen des Ministers ...

