Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag nach einem schwächeren Start im Verlauf erholt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag nach einem schwächeren Start im Verlauf erholt. Dabei erweisen sich die schwergewichtigen Roche-Bons als Marktstütze. Vor der am frühen Nachmittag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) halten sich die Anleger aber tendenziell zurück. «Die Stimmung ist sehr von Unsicherheit und Vorsicht geprägt», sagte ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...