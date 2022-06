Zum Start der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple zu Wochenbeginn zahlreiche neue Produkt- und Serviceangebote vorgestellt - darunter auch eine Ratenzahlungsoption für Einkäufe mittels Apple Pay. Das ist nicht der erste Vorstoß des Tech-Konzerns in den Fintech-Bereich - doch es gibt eine Besonderheit.Mit der neuen Bezahloption "Apple Pay Later" können Nutzer in den USA ihre Käufe über Apple Pay künftig in vier gleich große Raten auf sechs Wochen aufteilen, ohne dass Zinsen oder anderweitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...