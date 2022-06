Die Crowdinvestment-Plattform Ecoligo expandiert mit ersten Projekten nach Uganda. Für den Teeproduzenten McLeod Russel installiert das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage in Mwenge mit 450 kW Leistung. Vier Jahre nach Beginn der ersten PV-Projekte von Ecoligo in Kenia folgt nun der Ausbau von Projekten in weiteren Ländern Ostafrikas wie etwa Uganda. Uganda, das Nachbarland Kenias, bietet gute Voraussetzungen für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen. Neben der PV-Anlage in Mwenge ist eine zweite ...

