Moderna zeigt sich optimistisch bei Zulassung von Omikron-Booster

Der Biotechkonzern präsentierte positive Studiendaten. Außerdem: Relative Stärke und Momentum mit dem Trendkompass nutzen!



Der US-amerikanische Impfstoffhersteller Moderna hat am späten Mittwochabend positive Studiendaten für eine omikron-spezifische Variante des COVID19-Impfstoffes präsentiert. Laut Angaben des Biotechkonzerns rufe demnach eine Booster-Impfung mit der angepassten Variante eine wesentlich höhere Antikörpermenge hervor als eine mögliche Booster-Impfung mit dem bisherigen Spikevax- Impfstoff. Der Konzern zeigt sich zuversichtlich, mithilfe der erhobenen Daten noch im Spätsommer die Zulassung der Food and Drug Administration (FDA) für den angepassten Impfstoff zu erhalten. Darüber hinaus werden auch vom deutschen Impfstoffhersteller Biontech in den nächsten Wochen Studiendaten zu einem omikron-spezifischen Impfstoff erwartet.





Mit dem HSBC Trendkompass können Sie Börsenentwicklungen erkennen und Trend-Aktien ausfindig machen. Langfristige und kurzfristige Trendindikatoren werden in nur einer Darstellung kombiniert. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX©, DAX©-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird in der Regel an jedem Mittwoch aktualisiert.

