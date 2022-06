Der volumenstarke Scanner Gemini ist auf dem AIIM Forum Europe zu sehen

OPEX Corporation,, ein seit fast 50 Jahren weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation stellt seine bahnbrechende Technologie für die Dokumenten- und Poststellen-Automatisierung am 22. Juni 2022 den Teilnehmern am Association for Intelligent Information Management (AIIM) Forum Europe in London vor.

Der neue volumenstarke Scanner Gemini zeichnet sich durch "Right-Speed" aus, eine unübertroffene Scanfunktion, mit der unterschiedliche Dokumententypen mit verschiedenen Geschwindigkeiten ohne Gerätewechsel gescannt werden können, und maximiert so den Durchsatz und die betriebliche Effizienz.

"Gemini scannt das breiteste Spektrum an Dokumentenarten, -größen und -bedingungen und verwendet dabei jeweils die für die Aufgabe richtige Geschwindigkeit ", so Scott Maurer, President, OPEX International. "Unabhängig davon, ob Dokumente mit hoher Geschwindigkeit, Paketgeschwindigkeit oder Einzelblatteinzug gescannt werden müssen, Gemini ist der vielseitigste Scanner auf dem Markt."

Der Gemini-Scanner bietet eine Scangeschwindigkeit von bis zu 240 Seiten pro Minute und verfügt über einen doppelten Einzug und die Möglichkeit des kontinuierlichen Einzugs. Seine fünf programmierbaren Sortierfächer ermöglichen einzigartige Sortierfunktionen und sorgen für eine einfache Handhabung der Dokumente. Als weitere Vorteile sind die Konfigurierbarkeit der Software, die Skalierbarkeit für die Zukunft, der erstklassige Service und ein ergonomischer, anpassbarer Arbeitsbereich zu nennen, der den Bedienkomfort und die Produktivität erhöht.

Der mit "Right-Speed"-Technologie ausgestattete Gemini-Scanner eignet sich ideal für Dienstleistungsbüros, BPOs, staatliche Einrichtungen, Steuerbehörden, medizinische Einrichtungen, Versicherungsagenturen, Anwaltskanzleien und viele andere Branchen. Er wurde erstmals im April in den USA im Rahmen der AIIM Conference 2022 in Denver, Colorado, der Fachwelt vorgestellt.

"Wir freuen uns darauf, den Gemini-Scanner und die "Right-Speed"-Technologie Kunden aus ganz Europa vorzuführen, die Bedarf an Dokumenten-Automatisierungslösungen für ihre dringendsten geschäftlichen Herausforderungen haben", so Maurer. "Wir bauen seit einiger Zeit unsere Einrichtungen, unser Personal und unsere Infrastruktur aus, um den wachsenden Bedarf von Kunden in Europa und der ganzen Welt zu decken."

OPEX ist ein Partner des AIIM Forum Europe und wird auf der Veranstaltung das einzige Unternehmen sein, das Geräte live vorführt.

In den kommenden Monaten kann OPEX den Gemini-Scanner und die "Right-Speed"-Technologie an Unternehmensstandorten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien demonstrieren. Kunden, die nicht persönlich anreisen möchten, können an privaten Webinaren teilnehmen, um sich über den Gemini-Scanner und das übrige Produktsortiment von OPEX im Bereich der Dokumenten- und Poststellen-Automatisierung zu informieren. Dabei wird auch auf die Falcon-Reihe volumenstarker One-Touch-Scanner eingegangen, die die Vorbereitungszeit beseitigen oder erheblich reduzieren.

Mit der Erfahrung von Generationen von Branchenexperten, einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung erstklassiger Automatisierungsfunktionen und fortschrittlicher Technik sowie einer langen Tradition von Spitzenleistungen entwickelt das Unternehmen seine Technologie ständig weiter, um seine Kunden bei der Lösung ihrer wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen heute und in Zukunft zu unterstützen. Seit fast 50 Jahren arbeitet OPEX als verlässlicher Partner eng mit seinen Kunden bei der Entwicklung maßgeschneiderter, skalierbarer Lösungen zusammen.

OPEX ist vertikal integriert die innovative Weiterentwicklung, Konstruktion, Produktion und der Verkauf sowie die Wartung aller seiner automatisierten Lösungen sind in der Hand des Unternehmens. Das zeigt sich in einem Höchstmaß an Qualität der Ausrüstung, zuverlässigem Betrieb, Langlebigkeit der Produkte und einem außergewöhnlichen Kundenerlebnis.

Weitere Informationen finden Sie unter OPEX.com.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Opex mit Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey/USA), Plano (Texas/USA), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen anbieten, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220608005196/de/

Contacts:

Ansprechpartner für weitere Informationen

Colleen Ciak

cciak@opex.com

Tel.: +1 856.727.1100, Durchwahl 5350

Mobil: +1 856.912.4952