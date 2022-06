Schnell, was haben Tabak-Aktien wie BAT (WKN: 916018), Altria (WKN: 200417) oder auch die vielen weiteren mit hohen Benzinpreisen zu tun? Eine ganze Menge, offenbar. Denn immerhin hat eine Analyse zu einer dieser Aktien diese sehr stark bewegt. Und zwar in keine positive Richtung. Blicken wir daher auf eine Analysteneinschätzung zur Tabak-Aktie Altria, die jedoch auch für die weiteren Konzerne in diesem Bereich relevant sein kann. Und, ja: Es geht um hohe Benzinpreise, die sich für diesen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...