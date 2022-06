München (ots) -Nach vier Europameister- und fünf WM-Titeln trennte sich das legendäre deutsche Eiskunstlauf-Traumpaar Aljona Savchenko und Robin Szolkowy im Jahr 2014. Am Montag wagen sich die beiden im "Wer weiß denn sowas?"- Studio auf dünnes Rate-Eis. Wer steht diesmal am Ende auf dem Siegerpodium?Johannes B. Kerner und Reinhold Beckmann haben viel gemeinsam: Sie wurden beide bekannt als Sportmoderatoren, TV-Talker und Show-Profis. Doch sie haben noch viele weitere Talente: Bei einer Operngala erlebten die Zuschauer Kerner kürzlich als versierten Klassik-Kenner und Beckmann wurde gerade zum "Brillenträger des Jahres 2022" gekürt. Wie es um die Ratetalente der Show-Männer steht, erleben die Zuschauer am Dienstag.Mit ihren witzigen Auftritten in der ZDF-"heute-show" ernten Alexander Schubert und Lutz van der Horst regelmäßig jede Menge Lacher. Das gilt bestimmt auch am Mittwoch, wenn sie bei Moderator Kai Pflaume zum spaßigen Rateduell gegeneinander antreten.Am Donnerstag wird weitergelacht, wenn Comedy-Urgestein Mike Krüger gegen die Schauspielerin Klara Deutschmann, die eine Hauptrolle in der ARD-Reihe "Reiterhof Wildenstein" spielte und zuletzt in der Serie "Ein starkes Team" zu sehen war, zum amüsanten Ratewettstreit antritt.Vor ein paar Jahren standen die Schauspieler Veronica Ferres und Herbert Knaup in Hongkong gemeinsam vor der Kamera. Zum Abschied in die "WWDS?"- Sommerpause treffen sie sich am Freitag in Hamburg wieder, um an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die erstaunlichen Antworten auf Fragen, wie diese, zu erraten:Die mittelalterliche Herkunft des Wortes "grölen" leitet sich ab von ...?a) den zufriedenen Lauten eines gekraulten Schafsb) dem Heiligen Gralc) einer schottischen Wiese, die in einer Schlacht berühmt wurdeDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 13. bis 17. Juni 2022 im Überblick:Montag, 13. Juni - Aljona Savchenko und Robin SzolkowyDienstag, 14. Juni - Johannes B. Kerner und Reinhold BeckmannMittwoch, 15. Juni - Alexander Schubert und Lutz van der HorstDonnerstag, 16. Juni - Mike Krüger und Klara DeutschmannFreitag, 17. Juni - Veronica Ferres und Herbert KnaupWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7Cfe8c6134681c4c9d1e8308da49f8d313%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637903630286380847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0viJ4KVr7305Pn1L3BVOzri9lnHXReQqqRrgFuGCb18%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7Cfe8c6134681c4c9d1e8308da49f8d313%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637903630286380847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q7BOb7lA9PE9yrfe2i3OUPfPpXl7FqsinplybVtNpHM%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5243681