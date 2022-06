Mainz (ots) -ab Donnerstag, 16. Juni 2022, 21.45 UhrLive und ErstausstrahlungenHerausragende Konzerte und Opern mit internationalen Stars präsentiert der 3satFestspielsommer vom 16. Juni bis zum 17. September 2022 in 3sat und in der 3satMediathek. Eröffnet wird er am Donnerstag, 16. Juni 2022, um 21.45 Uhr, mit der live-zeitversetzten Übertragung des "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2022", zu dem die Wiener Philharmoniker traditionell bei freiem Eintritt einladen. Solist des Abends ist Cellist Gautier Capuçon, die Musikalische Leitung hat Andris Nelsons.Weiter geht es am Samstag, 18. Juni 2022, 20.15 Uhr, mit der Erstausstrahlung von Giacomo Puccinis Oper "Tosca", die Barrie Kosky für die Niederländische Oper in Amsterdam inszeniert. Nach ihrem gefeierten Rollendebüt der "Salome" an der Niederländischen Oper 2017 kehrt die schwedische Sopranistin Malin Byström in der Titelrolle der "Tosca" zurück. Der mexikanisch-amerikanische Tenor Joshua Guerrero gibt Mario Cavaradossi, der armenische Bariton Gevorg Hakobyan übernimmt die Rolle des Scarpia. Die musikalische Leitung hat Lorenzo Viotti.Außerdem präsentiert der 3satFestspielsommer unter anderem live die Eröffnungen der Bregenzer und Salzburger Festspiele sowie das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne. Es folgen Erstausstrahlungen der "Götterdämmerung" von den Bayreuther Festspielen, "Ká\u0165a Kabanová" von den Salzburger Festspielen sowie Georges Bizets Oper "Carmen" aus der Arena di Verona. In weiteren Erstausstrahlungen zeigt 3sat die Eröffnungskonzerte der Rheingau und Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie zwei Konzerte von Klassik am Odeonsplatz.Im Festspielsommer 2022 reist 3sat zu den großen Festivals in den 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz und zeigt den ganzen Sommer lang herausragende Konzerte und Opern-Highlights der großen Klassikfestspiele. Mit dabei sind in diesem Jahr Stars wie El\u012bna Garanca, Stephen Gould, Iréne Theorin, Igor Levit, Alice Sara Ott, Gautier Capuçon, Sir Simon Rattle, Kirill Petrenko, Cristian M\u0103celaru, Yutaka Sado, Enrique Mazzola und viele mehr.Der 3satFestspielsommer im Überblick: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/3satfestspielsommer-2022-im-ueberblickAnsprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5243674