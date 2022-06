Die Aussichten für den US-Elektroautobauer Tesla sind nach Ansicht der Schweizer Großbank UBS so gut wie nie zuvor. Zugleich habe das Tesla-Papier im Einklang mit anderen Technologieaktien schwer gelitten, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher sieht er nun wieder eine gute Einstiegschance für Investoren."Es ist Zeit, risikofreudiger zu werden", ermunterte er die Anleger und stufte die Tesla-Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel beließ der Analyst ...

