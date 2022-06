Krombach (ots) -Das Warten hat ein Ende: Krombacher startet in den lang ersehnten Festivalsommer 2022 und präsentiert mit dem Krombacher Stammtisch erstmalig ein ganzheitliches Markenerlebnis für Festival-Fans. An insgesamt fünf Wochenenden ist der Krombacher Stammtisch in diesem Jahr auf den Veranstaltungsgeländen in Ferropolis/Gräfenhainichen und Wacken präsent und lädt zum gemeinsamen Feiern und Erleben ein.Den zentralen Mittelpunkt bildet dabei das beeindruckende Stammtisch Modul - eine rund 390 m² große Konstruktion, deren Höhepunkt ein mehr als 18 Meter hoher "Baumstamm" markiert. Das imposante Festivaltool erstreckt sich über zwei Ebenen und sorgt mit aufmerksamkeitsstarken Bildschirmcubes dafür, dass der Krombacher Stammtisch auf den Arealen nicht zu übersehen sein wird. Die untere Ebene dient dabei als Treffpunkt-Area, um gemeinsam ein frisch gezapftes Krombacher Pils zu genießen. Auf dem oberen Floor heizen unter anderem bekannte Resident DJs dem Publikum ein. So werden bei der Premiere des Krombacher Moduls auf dem Melt Festival Szenegrößen wie Michal Zietara und Eins Tiefer mit ihren Sets den Stammtisch aufmischen. Drei Seiten des Krombacher Moduls zeigen außerdem in Richtung Bühne, sodass kein Act verpasst wird.Der Krombacher Stammtisch ist zudem nicht nur am Modul selbst erlebbar. Bei den "Stammtisch Games" haben insbesondere die Gäste des Hip-Hop-Festivals splash! sowie Fans des legendären Wacken Open Airs die Chance, sich spannenden Herausforderungen zu stellen. Auf den Campinggeländen kommt nämlich nicht nur der Klassiker "Beerpong" zum Einsatz, sondern Ausdauer und Geschicklichkeit sind auch bei neuen Spielvarianten wie "Flipcup", "Beercurling" und "Auftischen" gefragt. Zu gewinnen gibt es dabei unter anderem Jahresvorräte aus dem Krombacher Sortiment, Festivaltickets für 2023, Führungen durch die beliebte Krombacher Erlebniswelt sowie Festivalpakete mit allem, was es für ein gelungenes Camping- und Feiererlebnis braucht.Und auch abseits der "Stammtisch Games" haben die Besucher:innen von Melt, splash! und Full Force die Möglichkeit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen: Auf dem Dach der Beachbar in Ferropolis erwartet sie der "Krombacher Hochtisch". Mit bestem Blick auf die Gremmin Stage und den Gremminer See können sich die Musikfans hier auf alten Tischplatten verewigen, die ab dem nächsten Jahr beim Krombacher Stammtisch Modul verbaut werden - denn ebenso wie der klassische Stammtisch in der Lieblingskneipe lebt auch der neue Krombacher Stammtisch natürlich von dem Gemeinschaftsgefühl und dem regelmäßigen Zusammenkommen."Natürlich zusammen" - auf diesen Festivals ist der Krombacher Stammtisch anzutreffen:- Premiere beim Melt Festival: 09. - 12.06.2022- Full Force Festival: 24. - 26.06.22- splash! Festival Red Weekend: 30.06. - 02.07.22- splash! Festival Blue Weekend: 07. - 09.07.22- Wacken Open Air: 04. - 06.08.2022Weitere Informationen zum Krombacher Festival-Engagement unter https://www.krombacher.de/festivalsHinweis für Journalisten: Wenden Sie sich für weiteres Bildmaterial an den Pressekontakt.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5243711