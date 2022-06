ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BP mit "Neutral" und einem Kursziel von 440 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die hohen Rohstoffpreise dürften sich kurzfristig beim Ölkonzern positiv auf die Erträge auswirken, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings erschienen die operativen Ziele für den Bereich "Convenience & Mobility" überzogen und müssten angepasst werden. Zudem berge die Dekarbonisierungsstrategie Risiken und hänge vom erfolgeichen Verkauf von Öl- und Gasvolumina ab./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 12:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0007980591

