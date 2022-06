Ein Gästeführer in einem Museum, das ausschließlich über Gruppenführungen begehbar ist, wird von einer gemeinnützige Stiftung beauftragt, die das Museum betreibt und steuerfreie Umsätze an die Museumsbesucher erbringt. Die zuständige Bezirksregierung hat dem Gästeführer, der im konkreten Streitfall als Kläger auftritt, bescheinigt, dass er als Museumsführer die gleichen kulturellen Aufgaben erfüllt wie vergleichbare Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.Finanzamt geht von Umsatzsteuerpflicht ...

