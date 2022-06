Der Immofinanz-Hauptaktionär CPI will keine Dividende. Die Immofinanz wurde von der CPI Property Group S.A. (CPIPG) informiert, dass CPIPG beschlossen hat, einen Vorschlag an die kommende ordentliche Hauptversammlung der zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 nicht zu unterstützen. CPIPG empfiehlt dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Immofinanz Beschlussanträge vorzuschlagen, wonach der für das Geschäftsjahr 2021 ausgewiesene Bilanzgewinn zur Gänze auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Die CPIPG hält einen Anteil von rund 77 Prozent an der Immofinanz. Die ordentliche Hauptversammlung am 12. Juli 2022 wird als virtuelle Hauptversammlung abgehalten.

