Klagenfurt (ots) -Die 2. Ausgabe wurde als erstes österreichisches Kochbuch zwei Mal nacheinander mit dem World Cook Book Award prämiert: erschienen im Wieser-Verlag, editiert vom Tourismus Klagenfurt.Als Vermählung von Alpen und Adria werden alljährlich seit 2018 die "Tage der Alpen-Adria Küche" - organisiert vom Tourismusverband - im September in Klagenfurt zelebriert. Und alle zwei Jahre "ver-dichtet" Lojze Wieser diese Erfahrungen, Rezepte, Geschichten und Bilder in ein außergewöhnliches Buch unter dem Titel: "Geschmackshochzeit. Il matrimonio del gusto. Svatba okusov".Gestaltet wurden die Bücher vom Grafiker Kilian Kreuzer, editiert und geschrieben vom Autor und Verleger Lojze Wieser. Der 2. Band der "Geschmackshochzeit" liegt für alle Leserinnen und Leser, die sich mit der Vermählung von Alpen und Adria kulinarisch befassen möchten, vor.Es ist ein Kochbuch und doch wieder nicht, denn es ist viel mehr als eine Sammlung von Rezepten der besten Köchinnen und Köche zwischen Veneto, Friaul, Slowenien, Kärnten, Osttirol und der Steiermark. "Geschmackshochzeiten 2" blickt hinter die Kulissen der Innenhöfe von Klagenfurt, gräbt alte Marktordnungen aus, die früher ganz selbstverständlich auf Deutsch und Slowenisch verfasst wurden, lässt Köche zu Wort kommen und entführt zu Produzenten, die man jetzt in den Büchern - und im Herbst in den Innenhöfen der Stadt - klimaneutral besuchen kann.Genau dafür wurde auch der Band "Geschmackshochzeiten 2", herausgegeben vom Tourismusverband Klagenfurt und erschienen im Wieser-Verlag vor wenigen Tagen in Umea (Schweden) beim World Cook Book Award von Edouard Cointreau mit dem Kochbuch-Oscar in der Kategorie "Best Local Cuisine Book" - also als weltbestes lokales Kochbuch - ausgezeichnet."Eine unfassbar schöne Erfahrung", erzählt Adi Kulterer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Klagenfurt, der mit Erika Hornbogner vom Wieser-Verlag den Preis entgegengenommen hat. "Ein so junges Projekt, das jetzt schon solche internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht!""Die Freude ist unermesslich", strahlt Lojze Wieser, der zudem auch noch mit einem zweiten Weltmeister Titel für "Der Geschmack Europas" als "Celebrity Chef Book/Europe" ausgezeichnet wurde. "Eine gute Speise ist Poesie, wie Poesie die Seelennahrung ist und beide sind der Herzschlag des Überlebens.""Was für ein Tag!" freut sich Erika Hornbogner, Verlagsleiterin des Wieser-Verlags. "Gleich zwei der bedeutendsten Awards als kleiner österreichischer Verlag zu erhalten, ist unglaublich.""Wir haben mit den "Tagen der Alpen-Adria Küche" und den Büchern "Geschmackshochzeit" den Puls der Zeit getroffen: Kooperation, freundschaftliches Miteinander, bewusstes Essen, hohe Qualität in Produktion und Küche - und Begeisterung für das, was man tut. Das sind die Bausteine für den nachhaltigen Erfolg", zieht Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Klagenfurt, Resümee und setzt bei der Planung für die 5. Ausgabe der "Tage der Alpen-Adria Küche" vom 9. bis 25. September auf maßgebliche kulinarische Gestalter, Produzenten, Köchinnen und Köche, Interessenvertretungen und Wirtschaftspartner.Alle Infos zum Kochbuch "Geschmackshochzeit 2" Zum Weltmeister-Buch (https://www.wieser-verlag.com/buch/geschmackshochzeit-2/)Pressekontakt:Lojze Wieser: 0664/18 02 964Helmuth Micheler: 0676/44 14 674micheler@visitklagenfurt.atOriginal-Content von: Tourismus Region Klagenfurt am Wörthersee GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163568/5243921