Weiden (www.fondscheck.de) - Die Märkte suchen aktuell neue Gleichgewichte, so die Experten von Robert Beer Investment.Die Indices würden sich zuletzt in einer engen Bandbreite bewegen. Innerhalb der Indices gebe es jedoch große Bewegungen. Die veränderte Situation an den Rohstoff- und Energiemärkten, die Probleme der unterbrochenen Lieferketten und der kräftige Inflationsanstieg habe die Notenbanken zum Umdenken gezwungen und die Zinsmärkte seien kräftig in Bewegung gekommen. Die Folge seien kräftige Verluste an den Rentenmärkten und bei entsprechenden Produkten gewesen. ...

