Die Besucherzahl hat sich normalisiert und eine der berühmtesten Adressen ist CAESARS ENTERTAINMENT. Mit dem Ende des Lockdowns geht es auch hier um ein spektakuläres Comeback nach einer Drittelung des Kurses gegenüber der Spitze vor etwa 10 Monaten. 10,5 Mrd. $ liegen auf den Spieltisch, ein Blick auf die Markttechnik lässt alles offen. CAESARS startet nun den Aufbau eines weiteren Geschäftsfeldes, nämlich das Wettspiel für Sportereignisse. Dieser Sektor gilt weltweit als der zurzeit interessanteste und ist teilweise das Ergebnis des Lockdowns. Dazu gehört voraussichtlich, dass CAESARS versuchen muss, schon existierende Firmen in anderen Ländern zuzukaufen, um möglichst umfangreich den Markt abzudecken. Denn der Anteil internationaler Wetten quer über alle Grenzen ist der eigentlich lukrative Teil. Das betrifft nicht nur Fußball, sondern viele andere Alternativen mit internationaler Beteiligung. Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 23! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App. Die Themen der Actien-Börse Nr. 23: Themen u.a.: ++ Die Rezession wird bereits relativiert ++ Wie weit reicht das Zinsrisiko? ++ DT. POST mit Comebackchance? ++ BIONTECH: Bereit für den DAX? ++ COMPUGROUP: Erst Höhenflug dann Absturz ++ Die Techs bleiben die Achillesferse

