Im schwachen Marktumfeld nach der EZB-Entscheidung verliert auch die Siemens-Aktie wieder an Boden. Doch grundsätzlich ist der Industriekonzern nach dem aufwendigen Umbau der vergangenen Jahre wieder auf dem richtigen Weg. Nun rüstet sich Siemens mit einem Investment in ein E-Mobility-Startup weiter für die Zukunft.Siemens steckt 25 Millionen Dollar in das US-Startup WiTricity und bekommt dafür mit seiner Sparte Smart Infrastructure eine Minderheitsbeteiligung. Die in Boston ansässige Firma entwickelt ...

