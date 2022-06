Anfang der Woche vollzog Amazon den deutlichsten Aktiensplit seit 1998, was bei Privatanlegern große Freude auslöste. Bereits seit Ende März befindet sich das Wertpapier des Online-Versandhändlers im Aufwärtstrend. Doch dieser endet nun vorerst. Einbußen nach dem Split Am Wochenende gab Amazon bekannt, einen Split im Verhältnis 1:3 durchzuführen, woraufhin der Kurs des Unternehmens neu berechnet wurde. BörsenNews berichtete in diesem Artikel darüber. ...

