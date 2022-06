Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 43,00.

Zusammenfassung:

Sowohl die Öl- als auch die Gas-Futures an der NYMEX sind in den letzten Monaten stetig gestiegen. Für das Jahr 2022 liegt der durchschnittliche realisierte Preis/Futures-Preis für Öl um 63 % über dem Niveau von Mitte Dezember, während der entsprechende Wert für Erdgas 81 % beträgt. Die Durchschnittswerte der Öl- und Gas-Futures für 2023-30 sind im gleichen Zeitraum um 21 % bzw. 59 % gestiegen. Aufgrund der veröffentlichten Expansionspläne der DRAG in Utah und Wyoming sehen wir den fairen Wert der Aktie nun bei EUR44,00 (bisher: EUR31,00) und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Unser Kursziel beinhaltet kein zusätzliches Aufwärtspotenzial durch weitere Bohrungen auf den noch weitgehend unerschlossenen Flächen, die DRAG in Utah (3.000 Acres) und Wyoming (67.500 Acres) in den Jahren 2018-21 erworben hat, als die Rohstoffpreise deutlich niedriger waren als jetzt. Zum Vergleich: Das Landpaket der Cub Creek-Tochter in Colorado, das in den letzten fünf Jahren die Hauptstütze der Produktion der Gruppe war, umfasst nur 5.000 Acres. Das wachsende Landpaket der DRAG spiegelt sich in den Öl- und Gasreserven wider. Die nachgewiesenen Reserven stiegen um 43,0 % auf 29,2 Mio. BOE im Jahr 2021, während die wahrscheinlichen Reserven von 3,8 Mio. BOE auf 19,4 Mio. BOE anstiegen. Wir schätzen, dass 80 % des Anstiegs der nachgewiesenen Reserven und 100 % des Anstiegs der wahrscheinlichen Reserven auf North Dakota/Utah/Wyoming entfallen. Ein weiterer Anstieg der Reserven in diesen Bundesstaaten ist wahrscheinlich, da die DRAG und andere Akteure der Branche ihre Flächen in Utah und Wyoming weiter erschließen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 31.00 to EUR 43.00.

Abstract:

The oil and gas NYMEX futures strips have both risen steadily in recent months. For 2022, average realised/futures oil pricing is 63% above its mid-December level while the equivalent figure for natural gas is 81%. Meanwhile the average levels of the 2023-30 oil and gas futures strips have risen by 21% and 59% respectively over the same period. Based on DRAG's published expansion plans in Utah and Wyoming, we now see fair value for the share at EUR43.00 (previously: EUR31.00) and maintain our Buy recommendation. Our price target does not include additional upside potential from further drilling of the still substantially undeveloped land DRAG acquired in Utah (3,000 acres) and Wyoming (67,500 acres) during 2018-21 when commodity prices were much lower than they are now. By comparison, the Cub Creek subsidiary's Colorado land package, which has been the mainstay of the group's production during the past five years, is only 5,000 acres. DRAG's growing land position is reflected in its oil and gas reserves. Proven reserves climbed 43.0% to 29.2mBOE in 2021 while probable reserves jumped from 3.8mBOE to 19.4mBOE. We estimate North Dakota/Utah/Wyoming accounted for 80% of the increase in proven reserves and 100% of the increase in probable reserves. Further reserve growth in these states is likely as DRAG and other industry players continue developing their land in Utah and Wyoming.



