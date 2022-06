Was die weitere Entwicklung von DAX, Dow Jones und Co angeht, sind Anleger*innen so unentschieden wie selten. Auch bezüglich Gold, Öl oder Euro/US-Dollar gehen die Einschätzungen auseinander - ebenfalls bei den stark beachteten US-Tech-Werten. 9. Juni 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Gute Nachrichten sind derzeit rar gesät: Ukraine-Krieg, extrem hohe Energiepreise, die drohende Rezession und steigende Zinsen halten die Märkte in Schach. Anleger*innen fragen sich, wie es weitergeht. "Seit Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...