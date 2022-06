ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Dominic Lunn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die anstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, einen Fall im Glyphosat-Rechtsstreit zur Verhandlung anzunehmen oder nicht. Diese Rechtsstreitigkeiten seien, solange es keine Entscheidung gebe, ein Belastungsfaktor für die Aktie. Er rechnet mit einer Entscheidung am Montag, 13. Juni./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 04:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de