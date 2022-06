Frankfurt a.M. (ots) -Gerade läuft vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona ein Prozess gegen die einst mächtigsten Männer im Weltfußball. Blatter und Platini haben gedacht, sie könnten ihre Verbände Fifa und Uefa in Gutsherrenart steuern.Gentlemen's Agreement hier, Handschlagvertrag da - schon waren ein paar Millionen Franken im beiderseitigen Einvernehmen transferiert. Jahrzehntelang waren die da oben damit davongekommen, ehe eine kritische Öffentlichkeit, hartnäckig recherchierende Medien und unbeugsame Richter Angriffe auf die Komfortzone der Top-Funktionäre richteten.Wer hoffte, die Fifa würde sich danach häuten, sieht sich enttäuscht. Infantino führt den Weltverband noch mehr im Stile eines Sonnenkönigs. Wer sich nicht ekeln will, muss wegschauen. Dabei ist Hinschauen wichtiger denn je.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5244066