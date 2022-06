Neue Anleihegläubiger, die zugleich als Zubehör für Taschen und Aktenkoffer dienen

Die Asmo Corporation ist ein japanisches Unternehmen, das auf Produktdesign spezialisiert ist. Dieses nutzer- und umweltfreundliche Produkt wurde unter Berücksichtigung der SDGs entwickelt und greift auf traditionelles japanisches Kunsthandwerk zurück, in der Hoffnung, den Menschen weltweit unsere Kultur und unser Design nahezubringen.

KASA no SAYA Youtube: https://youtu.be/7o4r1VsFsK0

Das Produkt ist "KASA no SAYA" (Schirmhülle).

Es wird auf der ganzen Welt via Kickstarter eingeführt.

https://www.kickstarter.com/projects/kasanosaya/kasa-no-saya-japanease-samurai-like-umbrella-holder

"KASA no SAYA" ermöglicht es Ihnen, Regenschirme sicher und bequem mit sich zu führen. Es verdankt seinen Namen der Tatsache, dass die Bewegung, mit der ein Regenschirm in das Produkt gesteckt wird, der eines Samurai ähnelt, der sein Schwert in die Scheide steckt. Das Produkt wurde bereits zweimal erfolgreich per Crowdfunding in Japan finanziert und erreichte beim ersten Mal 507% des Ziels (https://www.makuake.com/project/saya), und beim zweiten Mal 358% des Ziels (https://www.makuake.com/project/saya02).

Das Produkt vereint den Reiz von Acetatharzen und natürlichem Bambus mit einem neuen, verlockenden Design. Der Glanz und die Muster, die vom traditionellen japanischen Handwerk herrühren, sind für sich genommen schon künstlerisch und ästhetisch ansprechend. Daher kann das Produkt tagtäglich als Accessoire für Ihre Lieblingstasche oder Aktentasche verwendet werden. Wir empfehlen das Produkt sehr, auch für diejenigen, die keine Regenschirme benutzen.

Auf Kickstarter: Juni 6 Juli 31, 2022

https://www.kickstarter.com/projects/kasanosaya/kasa-no-saya-japanease-samurai-like-umbrella-holder

Contacts:

Asmo Corporation, Panax Division

(Standort: Japan Osaka)

Tetsuya Sakaitani

TEL: 81-6-6947-2899

FAX: 81-6-6943-1981

Mail: panax-cf@asmo.ne.jp

* Anrufe können nur auf Japanisch entgegengenommen werden.

* Bei Fragen oder Anfragen aus Übersee kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.