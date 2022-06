Finlay Minerals Ltd. (TSXV: FYL / WKN A2H7W9) kündigt eine aktive Sommer-Explorationskampagne 2022 auf allen seinen drei Projekte in British Columbia an: Silver Hope, PIL und ATTY.Auf Silver Hope plant Finlay 2.000 Meter (m) Bohrungen mit sieben bis neun geplanten Bohrlöchern in den Zonen Equity East, Allin und Gaul (MAIN Trend). Außerdem sind Induced Polarization (IP)-Untersuchungen in den Zonen Equity East und Allin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...