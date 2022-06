Tiktok zieht seine Nutzer:innen mitunter in einen Dauer-Swipe-Modus - dabei geht viel Zeit drauf. Neue Funktionen sollen Nutzer:innen helfen, nicht beim Dauerwischen die Zeit zu vergessen. Tiktok will in den nächsten Wochen zwei neue Funktionen zur Kontrolle der Bildschirmzeit veröffentlichen. Das gab das US-amerikanische Unternehmen Anfang Juni 2022 bekannt. Die Funktionen sollen eine eigene Beschränkung der Nutzungsdauer pro App-Öffnung ermöglichen. Dazu soll ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...