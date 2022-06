Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 9. Juni 2022, waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Primarschule Balzers auf Einladung von Regierungschef Daniel Risch zu Besuch im Regierungsgebäude in Vaduz.Die Schülerinnen und Schüler trafen den Regierungschef nicht zum ersten Mal. Bereits im November des vergangenen Jahres besuchte er die Klasse anlässlich des Kinderrechtstags in der Primarschule in Balzers. Im Rahmen der Kinderrechtsaktion meinezukunft von UNICEF Schweiz und Liechtenstein erklärten die Viertklässlerinnen und Viertklässler dem Regierungschef damals ihre Wünsche und Ideen für eine sichere und gesunde Zukunft in Liechtenstein und diskutierten diese gemeinsam mit ihm.Beim Gegenbesuch in Vaduz, der nun im Gegensatz zum Termin im November ohne Corona-Einschränkungen stattfinden konnte, führte der Regierungschef die Schülerinnen und Schüler durch das Regierungsgebäude und gab ihnen einen Einblick in die Regierungstätigkeit. "Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass das Interesse von Kindern und Jugendlichen für unseren Staat und die Politik schon früh geweckt wird", sagte Daniel Risch. "Der direkte Austausch mit den Kindern ist inspirierend und zeigt, wie wichtig es ist, dass wir den Jüngsten zuhören und sie einbinden. Schliesslich sind sie die Zukunft unseres Landes."Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100890575