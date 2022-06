Die Schweiz nimmt von Januar 2023 bis Dezember 2024 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Einsitz.New York - Die Schweiz nimmt von Januar 2023 bis Dezember 2024 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Einsitz. Die UN-Generalversammlung hat sich am Donnerstag in New York mit 187 Stimmen für die Aufnahme des Landes in das wichtigste Entscheidungsgremium der UN ausgesprochen. 192 Länder gaben in der anonymen Abstimmung ihre Stimmen ab. Zwei Staaten haben sich der Stimmen enthalten.

