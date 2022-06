NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING nach einer Analystenveranstaltung bei der niederländischen Zentralbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Niederländische Banken dürften innerhalb der Branche weiterhin mit überdurchschnittlicher Kapitalausstattung operieren, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ING bleibe sein bevorzugter Wert im Sektor. Die Bank dürfte auf dem Investorentag am 13. Juni ihr Ziel für die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital (RoTE) bestätigen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 15:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 15:45 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

