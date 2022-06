Heidelberg (ots) -Das unabhängige PEI hat in einem eigenen Testverfahren* den MEXACARE Corona Antigen Schnelltest mit Bestwerten ausgezeichnet.Der MEXACARE Corona Antigen Schnelltest ist einer der wenigen Tests, die nach dem PEI internen Prüfverfahren sowohl Omikron verlässlich detektiert, sowie eine Sensitivität von 100% (Ct.<25) und 80% (Ct.25-30) aufweist.Somit ist der Antigen Schnelltest des deutschen Qualitätsherstellers MEXACARE mit führend in der Gesamtbewertung des PEI.Neben den Bestwerten des PEIs haben weitere unabhängige Studien - welche genau nach der Gebrauchsanweisung durchgeführt wurden - ergeben, dass der MEXACARE Corona Antigen Schnelltest bis zu einem hohen Ct-Wert von 34 eine 100% Sensitivität nachweist.Dies sind gravierende Unterschiede zu anderen verfügbaren Tests und auch Frühstadien der Infektion lassen sich hiermit erkennen. Dies ist ausschlaggebend, um die Pandemie in den Griff zu bekommen."Das Ergebnis der unabhängigen Prüfung des PEIs, belegt natürlich die einzigartige Qualität und Kompetenz von MEXACARE. Wir sind als deutsches Unternehmen sehr stolz darüber, mit unseren hoch-sensitiven Tests, die Bevölkerung bestens zu schützen, das Gesundheitssystem zu unterstützen, sowie den Arbeitsschutz in Unternehmen mit Qualitätsware zu versorgen und dies zu absolut fairen Preisen und einer garantierten Lieferung aus Deutschland - CO2 schonend", so Knut Butzinger, Vorstand der MEXACARE GmbH.*Prüfverfahren PEI: Die Pools wurden aliquotiert, eingefroren, versendet, und zur Evaluierung der Tests aufgetaut. Für jeden Test wurden 50 ul eines Pools (Panel 1 V1, V2) bzw. 25 ul (Panel 2) mit den vom Test bereitgestellten Komponenten, z. B. Tupfer und Puffer, analysiert.Über MEXACARE:Die MEXACARE GmbH befindet sich auf raschem Expansionskurs und arbeitet derzeit am Standort Heidelberg mit einem Team von etwa 75 Mitarbeiter*innen und 20 Senior Key-Account-Executives.Die Kapazitäten und der Fulfillment-Prozess werden durch weitere Standorte in Deutschland ergänzt und gesichert.MEXACARE beliefert Schnelltestzentren mit qualitativ hochwertigen Tests und betreibt eigene Testzentren unter dem Markennamen "MEXACARE Schnelltestzentrum GmbH".Das Team der Firmengruppe verfügt über lange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung, Zulassung und dem internationalen Vertrieb von Schnelltests und Rohstoffen, die für die Diagnostik-Industrie systemrelevant sind.Die Ursprünge der MEXACARE GmbH gehen bis ins Jahr 1984 zurück und so kann das Unternehmen auf eine Firmengeschichte von über 35 Jahren als deutscher Diagnostik-Hersteller zurückblicken.MEXACARE legt großen Wert darauf, den verlässlichen Lieferservice und die Qualität der Produkte der Vorgänger-Firmen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.Das Unternehmen ist nach der neusten Norm - DIN EN ISO 13485 - zertifiziert und die Qualitätsmarke MEXACARE ist Entwickler, Hersteller und Distributor von eigenen hochwertigen Schnelltests und weiteren medizinischen Produkten.MEXACARE ist ebenfalls Produzent von White-Label-Lösungen für namhafte Pharma- und OTC-Unternehmen sowie renommierte Drogeriemarktketten.Vorteile des MEXACARE Corona Antigen Schnelltest:- Breite unabhängige Studien belegen 100% Sensitivität selbst bei Ct-Wert 34- Frühstadien der Infektion werden somit verlässlich erkannt- Omikron wird nachweislich detektiert- BfArM & PEI evaluiert - mit TOP-Werten- Lieferung aus Deutschland, kurze Transportwege, nachhaltig und CO2 schonend- Volle CE-Zertifizierung (Antigen- und Antikörpertests) durch Einreichung von 600-Seitigen Zulassungsunterlagen- MEXACARE bestand im März 2022 das 3-Jahres Haupt-Audit als deutscher, ISO 13485 zertifizierter Hersteller- MEXACARE zeichnet sich als nachhaltiger und verlässlicher Lieferant mit Kernkompetenzen seit 35 Jahren aus- Garantierte Supply-Chain, auch bei weiteren Lockdowns in China- Unschlagbares Preis-/Leistungsangebot gegenüber herkömmlichen SchnelltestsPressekontakt:MEXACARE Corporate CommunicationsIm Bieth 3669124 Heidelbergpr@mexacare.comOriginal-Content von: MEXACARE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154164/5244118