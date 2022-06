Adieu Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; US OTC: PGEZF; FSE: 5D32); willkommen "Stillwater Critical Minerals Corp.". Am 13. Juni 2022 wechselt das Unternehmen seinen Namen. Die Aktiensymbole des Unternehmens bleiben aber unverändert (TSX.V: PGE | OTCQB: PGEZF | FSE:5D32). Die neue CUSIP-Nummer lautet 86074L103 und die neue ISIN-Nummer ist CA86074L1031. Darüber hinaus kommuniziert Stillwater Critical Minerals ab sofort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...