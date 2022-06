Die Non-Profit-Organisation "Thinking Huts" will mit einem neuartigen Verfahren das Bildungsangebot in unterversorgten Gebieten verbessern: Sie stellt Schulen mittels 3D-Drucker her. Wie lässt sich gute Schulbildung auch in abgelegene oder ärmere Regionen bringen? Im Inselstaat Madagaskar fehlen beispielsweise sage und schreibe 22.000 Schulen. So schätzt zumindest die Non-Profit-Organisation Thinking Huts die Bildungslage in dem ostafrikanischen Land ein. Mit kompakten Schulen, die an Ort und Stelle direkt über einen großen 3D-Drucker produziert werden können, ...

