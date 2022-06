Die EZB steuert um und wird im Sommer den Leitzins erhöhen. Aufgrund der Rekordinflation im Euroraum ist das auch nötig und wurde außerdem seit Monaten verbal vorbereitet von verschiedenen Vertretern der Notenbank. Dennoch gingen die großen Indizes in Europa heute auf Talfahrt. DER AKTIONÄR erklärt die Hintergründe.Mit der ersten Zinserhöhung seit elf Jahren reagieren die Währungshüter der Eurozone auf die Rekordinflation. Der Rat der Europäischen Zentralbank kündigte am Donnerstag an, im Juli die ...

