(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.06.2022 - Biotech-Aktien bewegten sich im deutschen Handel nach unten, bedingt durch neuerliche Rücksetzer an den Aktienmärkten. Für Papiere von Evotec und MorphoSys ging es deutlich abwärts. Auch an der Wall Street verliert der Sektor. Der DAX verlor am Donnerstag 1,7 Prozent auf 14.198 Punkte. Für Zalando, HelloFresh und Fresenius Medical ging es dabei deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...