NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering nach dem zweiten Tag des Kapitalmarkttages auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Euro belassen. Der Fokus habe nun auf neuen Informationen zur Marke Gucci gelegen, habe diese doch eine beträchtliche Größe innerhalb des Luxusgüter-Konzerns und sich jüngst etwas schwankungsanfällig gezeigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Fragen der Investoren bezüglich Gucci habe Kering beantwortet. Ermutigend sei die Stärkung des Marketing-Teams./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 16:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 16:58 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

