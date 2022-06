DAX rutscht am EZB-Tief tief in die rote Zone. Der Zinsentscheid enttäuscht Anleger scheinbar, denn die Reaktion am Aktienmarkt war eindeutig. DAX nun wieder im Abwärtstrend Der EZB-Tag startete bereits mit einem Minus und brachte hierbei den Aufwärtstrend in der mittelfristigen Kursentwicklung in den Fokus zurück. Dabei hatte sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...