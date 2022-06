Informieren und dann investieren. Der neue SRC Uran Spezial Report 2022. Alles was Sie wissen müssen zum Thema Uran

Big Bang im Uranmarkt! URAN-AKTIEN ziehen massiv an!

Steht der Uran-Prieis etwa bis Weihnachten schon bei 100$ pro Pfund? Gut möglich! Denn die aktuellen Defizite lassen kaum etwas anderes erwarten, wenn nun die Einkaufspanik los geht. Erinnert irgendwie an die MEGA-RALLYE in 2007...

Diese Woche kamen unglaubliche News in den Uran-Sektor! Die USA wollen nun Uran am Spotmarkt einkaufen! Das ist ein Game-Changer und dürfte den Uranmarkt richtig in Schwung bringen, den das Defizit ist auch 2022 gewaltig bei gut 60 Mio. Pfund Uran. Uranaktien zogen bereits an, aber da ist noch deutlich mehr Luft nach oben!

Wer noch nicht dabei ist, sollte schleunigst sein Depot mir guten Uran-Titeln bestücken! Dann heißt es zurücklehnen und Gewinne einstreichen….

URAN-AKTIEN in aller Munde!

US-Präsident Joe Biden bittet den US-Kongress um Milliarden US-Dollar für den Einkauf von Uran.

Allmählich kapieren es Politiker rund um den Globus, dass die Kernkraft die beste Übergangslösung für eine kohlenstofffreie Energieerzeugung ist und das hilft ja auch den Erneuerbaren Energien. Denn man baut das nicht einfach so auf, wenn alle Rohstoffe knapp sind.

Auch braucht man einen verlässlichen Grundlaststrom und das erreicht man ohne CO2 Emissionen nun mal am besten mit Kernenergie.

Der Uran Spezialreport 2022 der SRC swiss resource capital AG hat mal wieder ins Schwarze getroffen und wurde gerade erst an der INVEST 2022 in Stuttgart vorgestellt.







Auch finden Sie hier interessante Unternehmen enthalten. Es stechen hier vor allem Uranium Energy, Consolidated Uranium, Labrador Uranium und ISO Energy hervor. Alle Unternehmen sind top aufgestellt und können noch massiv profitieren.

Auch das SRC Mining Special Situations Zertifikat beinhaltet etliche Uranunternehmen, bzw. Unternehmen die auch Uran im Portfolio haben.

Unser Portfolio in einem Blick auf Wikifolio: (Sie müssen sich vorher einloggen bei Wikifolio)

https://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplusportfolio

Auch der Chart spricht eine deutliche Sprache! Ausbruch!

Der Uranpreis im 5-Jahreschart ist ausgebrochen und wir können uns 100 $ pro Pfund in den nächsten 12 Monaten sehr gut vorstellen. Das würde alle Uranaktien massiv nach oben treiben….

Handeln Sie JETZT! Informieren Sie sich mit unserem kostenlosen Report über die Chancen im URAN-SEKTOR und die einzelnen Firmen. So können Sie gut informierte Entscheidungen für Ihr Depot treffen …bleiben Sie am Ball!!!

Achtung: Dies ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich und sollte sich entsprechend beraten lassen!

Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

