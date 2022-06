Metron's KI für das Auffinden von verlorenen Dingen funktioniert! Die erste Lost City ist gefunden. Nun geht es um die Goldquelle!

Sehenswertes Interview mit Dr. Keith Barron von Aurania Resources zum illegalen Goldabbau und den Folgen für Aurania. Man hat nun die erste Lost City der Spanier gefunden. Alluviales Gold in schönen Ausmassen!

Aurania sucht nun die Quelle die auf den Konzessionen des Unternehmens liegen dürfte. Wow, das wäre ein echter Paukenschlag fürs Unternehmen nach all den Mühen und Explorationen.

Der Aktienkurs ist sehr günstig und bietet sich für eine Wette geradezu an. Ich bin drin.

Der Chart spricht Bände:

Nach dem Verkaufssignal bei 1,50 CAD fiel der Kurs weiter wie in Stein auf rund 0,60 CAD. Nun bildet sich ein Boden und das untere Kursziel wurde erreicht. Meines Erachtens kündigt sich hier bald eine Umkehrformation an und der Kurs hat dann Luft bis 1,75 CAD, was nun einen Widerstand darstellt. Geht der Kurs weiter wären dann 3,25 CAD wieder als Ziel anzusehen. Wir sind gespannt!

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

