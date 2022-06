Limited Edition Kids' Meal Barbie und Hot Wheels Toys von Mattel, Inc. sind an ausgewählten Standorten weltweit ab sofort erhältlich

Inklusion und Vielfalt sind wichtige Werte für Burger King und seine Teammitglieder auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund hat Burger King eine Partnerschaft mit Mattel geschlossen, dem weltweit führenden Unternehmen für Kinderunterhaltung, das sich der Förderung vielfältiger, gerechter und integrativer Gemeinschaften durch zielorientiertes Spielen verschrieben hat. In teilnehmenden internationalen Restaurants und in den USA ist bei King Jr. Meals eine neue Kollektion verschiedener Barbie-Premium-Puppen und klassischer Hot Wheels-Fahrzeuge erhältlich solange der Vorrat reicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005740/de/

Burger King Celebrates Inclusion With Barbie and Hot Wheels Toys in Every King Jr. Meal (Graphic: Business Wire)

Heute ist Barbie weltweit die Nummer 1 unter den Spielzeugen* und die vielfältigste Puppenreihe auf dem Markt. Sie bietet den Fans ein breites Spektrum von Hauttönen, Augenfarben, Haartexturen, Körpertypen und Moden zur Auswahl, und Hot Wheels ist die führende Fahrzeugserie, die alle Segmente der Autokultur für Fans jeden Alters repräsentiert und zusammenführt.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Mattel, die individuelle Lebensentwürfe respektiert und Vielfalt und Integration zelebriert. Wir hoffen, dass die neue, vielfältige Kollektion unsere Gäste inspirieren wird", kommentiert Sabrina Ferretti VP, Head of Burger King International Marketing.

Burger King schätzt seit jeher die Unterschiedlichkeit und Authentizität seiner Gäste. Aus diesem Grund gibt es "Your Way" nur bei Burger King. Die Spielzeuge umfassen zwölf Barbie-Figuren mit verschiedenen Körpertypen, drei verschiedenen Hauttönen und mehreren Modestilen. Drei klassische Hot Wheels-Autos in verschiedenen Farben sind ebenfalls enthalten.

Um mehr über das Engagement von Burger King für Vielfalt und Integration zu erfahren, besuchen Sie https://www.bk.com/diversity.

Über BURGER KING

Die 1954 gegründete Marke Burger King ist eine globale Fast-Food-Hamburger-Kette, die für ihre hohe Qualität und ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt ist. Sie ist der einzige Ort, an dem Gäste das kultige, flammgegrillte Whopper-Sandwich bekommen. Burger King betreibt mehr als 18.600 Filialen in mehr als 100 Ländern. Fast 100 Prozent der Burger King-Restaurants werden von unabhängigen Franchise-Nehmer betrieben, und viele davon befinden sich seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Um mehr über die Marke Burger King zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website der Marke Burger King unter www.bk.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, Instagram und TikTok.

Über Mattel:

Mattel ist ein weltweit führendes Spielzeugunternehmen und Inhaber eines der weltweit stärksten Kataloge von Unterhaltungsunternehmen für Kinder und Familien. Wir kreieren innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder beim Spielen inspirieren, unterhalten und fördern. Wir unterhalten die Verbraucher mit unserem Portfolio aus legendären Marken wie Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, American Girl, Thomas Friends, UNO und MEGA sowie mit weiterem beliebtem geistigem Eigentum, das wir besitzen oder in Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unterhaltungskonzernen lizenzieren. Zu unseren Angeboten zählen Inhalte in Film und Fernsehen, Gaming, Musik und Live-Events. Wir sind an 35 Standorten tätig, und unsere Produkte sind in mehr als 150 Ländern in Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen erhältlich. Seit seiner Gründung im Jahr 1945 ist Mattel stolz darauf, ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, der es Kindern ermöglicht, das Wunder der Kindheit zu erforschen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

*Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service, G12/JAN 2020 DEC 2021/Total Toys/Projected USD

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005740/de/

Contacts:

Heather McIntyre

mediainquiries@whopper.com